L' assedio della città di Ancona da parte degli insorgenti rivive in un libro dell' epoca in tutta la sua cruda realtà

Scopri la cruda realtà dell’assedio di Ancona attraverso un libro d’epoca, che ripercorre in dettaglio quei giorni di tensione e conflitto. Un episodio cruciale nella storia della città, ora rivissuto con rinnovato interesse dall’amministrazione comunale, che punta a valorizzare il ricordo di quel periodo napoleonico e il suo impatto sulla comunità.

ANCONA – L’assessore al Turismo Daniele Berardinelli annuncia che «prosegue il lavoro dell’Amministrazione comunale per valorizzare il periodo storico napoleonico che ha visto coinvolta la città di Ancona. In quest’ottica, siamo felici di patrocinare quest’evento che ripercorre gli avvenimenti di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

