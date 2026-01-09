Nuovi Mini cabinati Sega di My Arcade annunciati al CES 2026
Al CES 2026, sono stati annunciati i nuovi mini cabinati Sega realizzati da My Arcade. Dopo un periodo di assenza di aggiornamenti, questa collaborazione rappresenta un passo importante per gli appassionati di retrogaming, offrendo una riproduzione fedele delle classiche sale giochi in formato compatto. L’evento segna un ritorno alle origini con prodotti pensati per gli amanti delle console vintage e delle esperienze di gioco nostalgiche.
Dopo mesi di totale silenzio, arrivano finalmente notizie concrete sulla collaborazione tra Sega e My Arcade. In occasione del CES 2026, My Arcade ha confermato che l’intera linea di mini cabinati arcade Sega è ancora in sviluppo e arriverà regolarmente sul mercato nel corso del 2026, con spedizioni previste ad aprile. La conferma arriva direttamente dalla fiera, dove Gen X Grown Up ha potuto rivedere dal vivo i dispositivi già mostrati lo scorso anno, chiarendo definitivamente che il progetto non è stato cancellato dopo l’inizio del 2025. Tutti i mini cabinati Sega confermati e i giochi inclusi. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
Leggi anche: Virtua Striker, quando Sega era re dei cabinati arcade
Leggi anche: ASUS ROG annuncia al CES 2026 la collaborazione con Kojima Productions, i nuovi Zephyrus e tanto altro
Stanno arrivando i mini cabinati arcade SEGA con Sonic, OutRun, Shinobi e Golden Axe; GameStation Retro GO: la nuova frontiera del retrogaming per veri nostalgici degli anni '80 e '90!; GIG Tiger: quanto valgono oggi i videogiochi portatili degli anni '90?; Intellivision Sprint disponibile ora, torna la storica console degli anni '80.
My Arcade e Sega annunciano nuovi Mini Cabinati Arcade al CES 2026 - Dopo mesi di silenzio, arrivano finalmente notizie concrete sulla collaborazione tra Sega e My Arcade. techgaming.it
Stanno arrivando i mini cabinati arcade SEGA con Sonic, OutRun, Shinobi e Golden Axe - My Arcade presenta al CES i mini cabinati SEGA su licenza, attesi nei negozi americani in primavera a circa 50 dollari. msn.com
Nostalgia delle sale giochi? Fattela passare con il mini cabinato SEGA Astro City Mini V - Se anche voi, come noi, siete dei nostalgici incalliti, questo è il prodotto giusto per far passare le botte di nostalgia: parliamo del mini cabinato ... everyeye.it
Tessimete. Taylor Swift · Shake It Off. Nuova mini collezione già sta arrivando Ogni mese nuovi capi da scoprire! Colori che scaldano l’ anima, filati soffici e comfort autentico. - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.