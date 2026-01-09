Al CES 2026, sono stati annunciati i nuovi mini cabinati Sega realizzati da My Arcade. Dopo un periodo di assenza di aggiornamenti, questa collaborazione rappresenta un passo importante per gli appassionati di retrogaming, offrendo una riproduzione fedele delle classiche sale giochi in formato compatto. L’evento segna un ritorno alle origini con prodotti pensati per gli amanti delle console vintage e delle esperienze di gioco nostalgiche.

Dopo mesi di totale silenzio, arrivano finalmente notizie concrete sulla collaborazione tra Sega e My Arcade. In occasione del CES 2026, My Arcade ha confermato che l’intera linea di mini cabinati arcade Sega è ancora in sviluppo e arriverà regolarmente sul mercato nel corso del 2026, con spedizioni previste ad aprile. La conferma arriva direttamente dalla fiera, dove Gen X Grown Up ha potuto rivedere dal vivo i dispositivi già mostrati lo scorso anno, chiarendo definitivamente che il progetto non è stato cancellato dopo l’inizio del 2025. Tutti i mini cabinati Sega confermati e i giochi inclusi. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Nuovi Mini cabinati Sega di My Arcade annunciati al CES 2026

