nuovi interventi di manutenzione per la sicurezza

Sono in corso interventi di manutenzione straordinaria a Albacina, lungo via Sant’Antonio, dopo l’alluvione di settembre 2022. Questi lavori mirano a ripristinare le condizioni della strada e a migliorare la sicurezza della viabilità nella zona. L’intervento fa parte di un piano di interventi volto a garantire la sicurezza e la stabilità della frazione, assicurando un ambiente più sicuro per residenti e utenti della strada.

Proseguono gli interventi di manutenzione straordinaria nella frazione di Albacina, lungo via Sant'Antonio, programmati a seguito dell' alluvione di settembre 2022 e finalizzati al ripristino dello stato dei luoghi e al miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità. L'intervento, dell'importo di 39mila euro, sta per partire e interessa un tratto interno alla frazione, in corrispondenza della scarpata e delle opere di scolo laterali alla carreggiata, fino all'area del piazzale antistante il parco Merloni. "Si tratta – spiegano dal Comune - di una zona particolarmente esposta al deflusso delle acque e all'accumulo di fango e detriti durante gli eventi meteorologici intensi, classificata dal Piano di Assetto Idrogeologico come area a pericolosità media.

