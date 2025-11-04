Cantieri su Adriatica e Classicana Anas | Fine lavori entro il 2026 Per altri tratti mancano finanziamenti

Un programma di lavori imponente per dare alla città un sistema di strade adeguate al traffico di oggi, ma che nel corso di ormai tre anni ha provocato enormi disagi alla viabilità. La mappa dei cantieri in corso a cura di Anas nel Ravennate è ampia e complessa, composta da vari stralci su cui. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

