Marino Monti il ricordo è più vivo che mai La poesia romagnola merita di essere conosciuta e valorizzata
L'incontro dedicato la poeta Marino Monti ha suscitato emozioni e interesse. Di sicuro è stato un appuntamento che ha fornito elementi per individuare nuove strade per valorizzare il dialetto romagnolo. Nella sala teatro della Fabbrica delle Candele, Daniela Piccari, voce, Andrea Alessi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
La prima serata della quarta edizione per appassionati del vinile a Legnano, ha ricordato Marino Rabolini, uno dei suoi promotori e scomparso da luglio sui monti della Val Sessera #legnano - facebook.com Vai su Facebook