Marino Monti il ricordo è più vivo che mai La poesia romagnola merita di essere conosciuta e valorizzata

Forlitoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'incontro dedicato la poeta Marino Monti ha suscitato emozioni e interesse. Di sicuro è stato un appuntamento che ha fornito elementi per individuare nuove strade per valorizzare il dialetto romagnolo. Nella sala teatro della Fabbrica delle Candele, Daniela Piccari, voce, Andrea Alessi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Marino Monti Ricordo 232