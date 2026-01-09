Non ammettere in casa sconosciuti il cui arrivo non sia stato preannunciato

È importante adottare misure di sicurezza per proteggere gli anziani dalle truffe. Un consiglio semplice ma efficace è non far entrare in casa sconosciuti senza preavviso. Nonostante gli sforzi di sensibilizzazione e le operazioni di contrasto, le truffe ai danni delle persone più vulnerabili continuano a rappresentare una minaccia reale. Conoscere e applicare alcune precauzioni può contribuire a preservare la sicurezza e il benessere di chi si ama.

Il tema delle truffe agli anziani è più che mai d'attualità. Nonostante i continui appelli alla prudenza, numerosi arresti in flagranza, c'è ancora chi riesce ad arricchirsi alle spalle di persone fragili e indifese. In tal senso ieri sera 8 gennaio nella sala comunale di Fontaniva, si è tenuto.

