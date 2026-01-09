Noi, prigionieri della Paullese . Riqualificazione infinita, extra costi “cantieri lumaca“ e insicurezza.

La riqualificazione della Paullese procede lentamente, con lavori interminabili e costi aggiuntivi. I cantieri, ancora aperti nel 2026, continuano a creare disagi e insicurezza per chi percorre questa strada. Nonostante gli sforzi, i tempi di completamento si allungano, lasciando molti automobilisti in attesa di una soluzione definitiva. La situazione rimane complessa, con interventi che sembrano non trovare una fine nel breve termine.

La Paullese e quei lavori infiniti: anche il 2026 si apre all’insegna dei cantieri. Chi pensava di trovare, sotto l’albero di Natale o tutt’al più nella calza della befana, la fine dei disagi si sbagliava. Sull’ex statale 415 prosegue il restyling per il raddoppio delle corsie e la messa in sicurezza degli incroci. Si lavora, in particolare, all’altezza di Settala, in corrispondenza del chilometro 10, dove i cantieri, e la viabilità provvisoria che ne è scaturita, contribuiscono al formarsi di code e rallentamenti, specie nelle ore di punta. Tra i più disagiati ci sono - manco a dirlo - i pendolari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

