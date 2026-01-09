No all' imperialismo Usa sabato 10 gennaio corteo a Bari per il Venezuela

Sabato 10 gennaio a Bari si terrà un corteo per manifestare contro l'intervento imperialista degli Stati Uniti in Venezuela. L'iniziativa mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sul sostegno alla sovranità venezuelana e alla legittimità del governo di Nicolás Maduro, contestando le azioni di sequestro e pressione internazionale. L'evento intende promuovere un dibattito pacifico e informato sulle dinamiche politiche e internazionali coinvolte in questa crisi.

Un corteo contro “l'aggressione imperialista degli Usa che ha colpito la Repubblica Bolivariana del Venezuela e il sequestro del legittimo presidente Nicolas Maduro e Cilia Flores”. E' l'iniziativa messa a punto da numerose organizzazioni politiche e associative in programma a Bari sabato 10. 🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

