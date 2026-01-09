No all' imperialismo Usa sabato 10 gennaio corteo a Bari per il Venezuela

Sabato 10 gennaio a Bari si terrà un corteo per manifestare contro l'intervento imperialista degli Stati Uniti in Venezuela. L'iniziativa mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sul sostegno alla sovranità venezuelana e alla legittimità del governo di Nicolás Maduro, contestando le azioni di sequestro e pressione internazionale. L'evento intende promuovere un dibattito pacifico e informato sulle dinamiche politiche e internazionali coinvolte in questa crisi.

Un corteo contro “l'aggressione imperialista degli Usa che ha colpito la Repubblica Bolivariana del Venezuela e il sequestro del legittimo presidente Nicolas Maduro e Cilia Flores”. E' l'iniziativa messa a punto da numerose organizzazioni politiche e associative in programma a Bari sabato 10. 🔗 Leggi su Baritoday.it Leggi anche: "Con il Venezuela, contro l'imperialismo Usa": il corteo a Firenze / FOTO - VIDEO Leggi anche: Qui a Caracas il Venezuela mi pare sereno: così sfida l’imperialismo Usa Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. No all'imperialismo Usa, sabato 10 gennaio corteo a Bari per il Venezuela; Le 3 chiavi per capire il golpe di Trump in Venezuela e il ritorno degli Stati Uniti all'imperialismo del Novecento; Macron attacca Trump: «Rifiutiamo il nuovo colonialismo e imperialismo degli USA»; Gestiremo il Paese : Venezuela, la cattura di Maduro e la nuova fase dell’imperialismo USA senza maschere. "No all'imperialismo Usa", sabato 10 gennaio corteo a Bari per il Venezuela - E' l'iniziativa messa a punto da numerose organizzazioni politiche e associative. baritoday.it

Venezuela, manifestazione a Firenze: 'Contro l'imperialismo Usa. Solidarietà al popolo venezuelano' - Solidarietà al popolo venezuelano e al governo bolivariano", è la manifestazione lanciata dalle comunità dell'America Latina a Firenze per domani, 4 gennaio, in seguito all ... 055firenze.it

Il Partito Comunista aderisce alla manifestazione di Sabato 10 Gennaio a Roma in difesa della Repubblica Bolivariana del Venezuela e contro l'Imperialismo USA. Lo facciamo senza se e senza ma, invitando tutti i compagni che non potranno partecipare alla - facebook.com facebook

Giù le mani dalla Repubblica Bolivariana. Fermare l’imperialismo Usa e il sionismo, Libertà per Nicolás Maduro e Cilia Flore Corteo a Roma, Sabato 10 gennaio, Ore 15:00, Piazza dell’Esquilino, verso l’Ambasciata Usa Condanniamo il terrorismo di Stato... x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.