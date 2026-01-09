Nikita Perotti ha mentito sulla sua età per stare con Andrea Delogu la reazione imbarazzata del ballerino

Da fanpage.it 9 gen 2026

Nikita Perotti è stato coinvolto in una discussione riguardante la sua data di nascita durante una puntata de La Volta Buona. La questione ha suscitato alcune reazioni, tra cui un momento di imbarazzo per il ballerino. La vicenda si concentra sulla possibile menzogna di Perotti riguardo alla sua età, creando un clima di curiosità e attenzione attorno alla sua figura pubblica.

Nikita Perotti finisce al centro di un giallo sulla sua data di nascita nello studio de La Volta Buona. La battuta in studio e la reazione del ballerino: "Ha detto di avere 27 anni per stare con Andrea Delogu". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Andrea Delogu spiega perché con Nikita Perotti c’è solo amicizia: “Ha 21 anni, il problema è la sua età”

Leggi anche: Andrea Delogu: «Perché io e Nikita Perotti non stiamo insieme? Il problema non è la differenza d?età, ma la sua età». La reazione del maestro

