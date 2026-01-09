Nicola Savino conduce lo spin-off di Tale e Quale Show

Questa sera, 9 gennaio alle 21.30 su Rai 1, prende il via “Tali e Quali 2026”, lo spin-off di Tale e Quale Show condotto da Nicola Savino. Un nuovo appuntamento dedicato all'intrattenimento e alle performance di imitazione, pensato per gli appassionati del programma originale. Un’occasione per scoprire nuove sfide e momenti di spettacolo, mantenendo lo stesso spirito di sempre.

G li orfani di Tale e Quale Show saranno raggianti: questa sera 9 gennaio alle 21.30 su Rai 1 inizia il suo spin-off, Tali e Quali 2026. Il talent show in 4 serate, condotto da Nicola Savino, ha come protagonisti non i famosi del mondo dello spettacolo ma la gente comune. Uomini e donne si sfideranno all'ultima imitazione per essere incoronato il re o la regina del nuovo programma. Roberto Benigni, monologo da brividi su Rai 1: «Bisogna essere orgogliosi di essere europei» X Leggi anche › Al via "Tali e quali 2024", il talent show per persone comuni dalla voce straordinaria In giuria ritroviamo Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio e una new entry, Massimo Lopez.

Tali e Quali, Nicola Savino al posto di Carlo Conti per uno spin-off che non ha mai entusiasmato - Riparte su Rai1 la 'versione Temu' del celebre varietà, con lo storico conduttore per la prima volta lontano dalla propria creatura ... movieplayer.it

Tali e Quali 2026, torna lo spin-off ma con Nicola Savino: il nuovo ruolo di Carlo Conti e Sanremo - Tali e Quali è pronto a tornare su Rai 1 da venerdì 9 gennaio 2026, ma questa volta con una novità che segna un vero cambio di passo: alla conduzione ci sarà Nicola Savino. libero.it

Talenti ancora sconosciuti alla prova del grande pubblico Debutta venerdì 9 gennaio alle 21.40 su Rai 1 la nuova edizione di “Tali e Quali”, con Nicola Savino. In giuria Malgioglio, Marcuzzi, Lopez e, per questa puntata, Carlo Conti. #TaliEQuali #Rai1 # - facebook.com facebook

DOPO FESTIVAL assieme a Nicola Savino ci saranno anche Aurora Leone, Enrico Cremonesi e Federico Basso @ilmessaggeroit #sanremo2026 #dopofestival x.com

