Tale e Quale Show 2025 le assegnazioni della quinta puntata in giuria Nicola Savino

Tale e Quale Show torna con la quinta puntata, ecco le assegnazioni, in giuria Nicola Savino. Classifica ancora apertissima per il nuovo appuntamento con Tale e Quale Show, il varietà realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy e condotto da Carlo Conti, in onda venerdì 24 ottobre alle 21.30 su Rai1. La quinta puntata promette spettacolo ed emozioni. Carmen Di Pietro sarà Orietta Berti, Le Donatella vestiranno i panni di Heather Parisi e Lorella Cuccarini, Antonella Fiordelisi si trasformerà in Karol G, Pamela Petrarolo ricorderà il mito di Mia Martini, Maryna interpreterà Christina Aguilera, Samuele Cavallo si cimenterà con Robbie Williams, Insinna e Cirilli saranno protagonisti in un “duetto” impossibile immedesimandosi in Piero Pelù ed Edoardo Bennato, Gianni Ippoliti si metterà alla prova con Tony Effe, Tony Maiello sarà Tiziano Ferro e Peppe Quintale andrà alla ricerca del bis con Jovanotti. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Tale e Quale Show 2025, le assegnazioni della quinta puntata, in giuria Nicola Savino

