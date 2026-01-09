Neres rientra per Inter-Napoli? Cosa filtra per il brasiliano

Il ritorno di David Neres dall'infortunio è ancora da confermare per la sfida tra Inter e Napoli. La sua presenza, anche come possibile riserva, potrebbe offrire opzioni tattiche importanti ai partenopei. Restano da valutare le sue condizioni e le decisioni dello staff medico e tecnico, in vista di un appuntamento chiave di stagione.

Il Napoli spera di riavere David Neres, anche partendo dalla panchina, in vista del big match contro l’Inter. La situazione è in divenire, col giocatore che sta recuperando dal problema alla caviglia subito in Lazio-Napoli. La decisione non è ancora stata presa, col back del giocatore che sarà fondamentale per la scelta finale. Inter-Napoli, Neres si allena ma sente ancora fastidio: le ultime. Secondo quanto riportato da Sky Sport, nella giornata di oggi David Neres si è regolarmente allenato. Il brasiliano sta recuperando dal problema alla caviglia subito durante Lazio-Napoli, e oggi si è allenato con i compagni. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

