Manna netto dopo Napoli-Verona | Sotto gli occhi di tutti quello che è successo

Il Napoli si prepara a lasciarsi alle spalle la sfida contro il Verona, terminata con un pareggio 2-2 dopo una rimonta sfumata nel finale. La partita, giocata davanti al proprio pubblico, ha visto i partenopei sotto di due gol prima di riuscire a recuperare, evidenziando le difficoltà e le opportunità della squadra in questa fase della stagione.

Il Napoli tenta di mettersi alle spalle la difficile partita contro il Verona, che ha visto i partenopei andare sotto in casa 0-2, per poi andare vicino a completare la rimonta, fermandosi però sul 2-2. Due punti persi rispetto all'Inter, con il big match proprio contro i nerazzurri che dà la possibilità di rimediare subito. Ai microfoni di Radio CRC, in esclusiva, il direttore sportivo Giovanni Manna ha parlato del momento degli azzurri, tornando anche su Napoli-Verona. Manna: "Periodo difficile con gli arbitri, sotto gli occhi di tutti quanto successo col Verona". Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha parlato in esclusiva a Radio CRC.

