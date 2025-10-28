Rapina notturna con ostaggi nel supermarket arrestate cinque persone tra i 56 e i 73 anni
Sono stati identificati e arrestati i presunti autori di una rapina avvenuta lo scorso 16 marzo in un supermercato a Napoli, nel quartiere Materdei. La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
