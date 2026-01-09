Nannini replica alle minoranze | Lavoro costante per colmare le carenze ereditate

Il sindaco di Bucine, Paolo Nannini, risponde alle critiche delle minoranze, sottolineando il lavoro svolto negli ultimi 18 mesi. In un intervento mirato, Nannini evidenzia gli interventi e i risultati raggiunti, sottolineando l’impegno costante per affrontare e colmare le carenze ereditate. Un aggiornamento che mira a chiarire le azioni intraprese e a rassicurare sulla direzione del suo mandato amministrativo.

All'inizio dell'anno il sindaco di Bucine Paolo Nannini replica alle minoranze che lo avevano accusato di "navigare a vista" ricordando quando realizzato in 18 mesi dall'insediamento della sua Giunta. Rivendica un lavoro costante per colmare le carenze ereditate dalle gestioni precedenti. Sul fronte tariffe ricorda che gli aumenti delle rette della Rsa, "dovuti al rinnovo del contratto dei dipendenti della cooperativa" e dell' Imu sono inferiori alla media dei comuni limitrofi. Quindi il potenziamento della pianta organica, da riequilibrare perchè, afferma, "c'erano 8 posizioni organizzative e 5 operai".

