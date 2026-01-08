L’amministrazione comunale di Bucine risponde alle recenti critiche avanzate dalle minoranze, chiarendo la propria posizione su vari aspetti, tra cui bilancio, servizi pubblici, organizzazione interna e lavori pubblici, con un focus specifico sulla questione della RSA. La nota mira a fornire chiarimenti e a ribadire l’impegno dell’amministrazione nel garantire trasparenza e continuità nelle attività del Comune.

Arezzo, 08 gennaio 2026 – L’amministrazione comunale di Bucine interviene per rispondere alle critiche sollevate dai gruppi di opposizione, chiarendo le proprie posizioni su bilancio, servizi, organizzazione interna e programmazione delle opere pubbliche, con particolare riferimento al tema della RSA. In apertura, la Giunta Nannini replica alle affermazioni secondo cui le minoranze rappresenterebbero il 60% degli elettori: «Se davvero fosse stato così – osserva – sarebbe stato più trasparente presentarsi unite alle elezioni, chiarendo fin dall’inizio il progetto politico di riferimento, invece di oscillare tra destra e sinistra a seconda delle circostanze». 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bucine. L’amministrazione Nannini ribatte alle accuse delle minoranze

Leggi anche: Meloni-Ghiglia, Donzelli contro Report: “Uso dei messaggi incostituzionale”. Ranucci ribatte e smonta le accuse

Leggi anche: “Israele vuole destabilizzare la Siria ma così si rischia la ripresa delle ostilità in tutto il Medio Oriente”. Axios riporta le accuse dell’amministrazione Trump a Netanyahu

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Bucine, il bilancio dell'amministrazione non convince le opposizioni - facebook.com facebook