Bucine L’amministrazione Nannini ribatte alle accuse delle minoranze
L’amministrazione comunale di Bucine risponde alle recenti critiche avanzate dalle minoranze, chiarendo la propria posizione su vari aspetti, tra cui bilancio, servizi pubblici, organizzazione interna e lavori pubblici, con un focus specifico sulla questione della RSA. La nota mira a fornire chiarimenti e a ribadire l’impegno dell’amministrazione nel garantire trasparenza e continuità nelle attività del Comune.
Arezzo, 08 gennaio 2026 – L’amministrazione comunale di Bucine interviene per rispondere alle critiche sollevate dai gruppi di opposizione, chiarendo le proprie posizioni su bilancio, servizi, organizzazione interna e programmazione delle opere pubbliche, con particolare riferimento al tema della RSA. In apertura, la Giunta Nannini replica alle affermazioni secondo cui le minoranze rappresenterebbero il 60% degli elettori: «Se davvero fosse stato così – osserva – sarebbe stato più trasparente presentarsi unite alle elezioni, chiarendo fin dall’inizio il progetto politico di riferimento, invece di oscillare tra destra e sinistra a seconda delle circostanze». 🔗 Leggi su Lanazione.it
