Musk porta a processo ChatGpt In aula a marzo

A marzo si terrà il processo tra Elon Musk e OpenAI, con Musk che ha presentato un'azione legale contro l'organizzazione. Il giudice americano ha deciso che ci sono elementi sufficienti per procedere, confermando la solidità delle accuse del miliardario. La vicenda evidenzia le tensioni e le questioni legali legate allo sviluppo delle tecnologie di intelligenza artificiale.

L'azione legale avviata da Elon Musk (in foto) contro OpenAI andrà a processo. Lo ha stabilito un giudice americano, sottolineando che il miliardario ha prove sufficienti a sostegno della sua tesi. Al centro della disputa non vi è soltanto un conflitto tra ex soci, ma una questione più ampia: la compatibilità tra missione non profit e sviluppo industriale dell'intelligenza artificiale. Musk ha fatto causa al colosso che sviluppa ChatGPT e al suo ad, Sam Altman, accusandoli di aver violato la missione della società trasformandosi in azienda a scopo di lucro. Microsoft - che da anni finanzia e integra la tecnologia OpenAI in prodotti come Azure e Copilot - è stato incluso nel procedimento, con Musk che afferma che l'accordo ha favorito la deriva verso il profitto.

Musk contro OpenAI, la guerra arriva in aula: perché il processo di marzo può riscrivere gli scenari IA - La battaglia legale tra Elon Musk e OpenAI non si ferma alle dichiarazioni sui social: un giudice statunitense ha stabilito che la causa andrà a processo con giuria a marzo 2026, dopo che entrambe le ... hwupgrade.it

Musk contro ChatGpt: non diventi società a scopo di lucro - Elon Musk ha chiesto nuovamente a un tribunale statunitense di impedire che il produttore di ChatGPT OpenAI si trasformi in un'impresa a scopo di lucro, ha riferito sabato la CNBC. rainews.it

