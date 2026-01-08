Musk contro OpenAI il giudice manda tutti a processo | la prima udienza a marzo

A marzo si terrà negli Stati Uniti la prima udienza del processo tra Elon Musk e OpenAI, con il tribunale che ha ritenuto ci siano prove sufficienti. Nel frattempo, l’Unione Europea intensifica il controllo su piattaforme come X e sull’intelligenza artificiale. Questa vicenda evidenzia le tensioni nel settore tecnologico e le sfide legali legate all’innovazione e alla regolamentazione.

A marzo il via al processo negli Stati Uniti: per il tribunale ci sono prove sufficienti. Intanto l'Unione europea stringe il controllo su X e sull'IA Grok.

Musk contro OpenAI: il processo si farà, sangue chiama sangue - La giudice Yvonne Gonzalez Rogers autorizza il processo con la giuria contro OpenAI a marzo 2026. msn.com

Musk contro OpenAI, a marzo si andrà a processo - Lo ha stabilito un giudice americano, sottolineando che il miliardario ha prove sufficienti a sostegno ... msn.com

La società spaziale di Elon Musk annuncia vendita di azioni interne a 421 dollari per azione che la farebbe diventare più preziosa di OpenAI - facebook.com facebook

#SpaceX si avvia ad essere valutata 800 miliardi di dollari, superando OpenAI di 300 miliardi. Lo riporta il New York Times spiegando che la società spaziale di Elon #Musk sarebbe pronta alla vendita di azioni interne a 421 dollari per azione x.com

