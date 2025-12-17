' Fattori fashion' nuova mostra al Museo della Grafica

Il Museo della Grafica di Pisa rende omaggio a Giovanni Fattori in occasione del bicentenario della sua nascita, con una mostra innovativa che unisce arte e moda. Fattori Fashion esplora il rapporto tra il celebre artista e il mondo del costume, offrendo un’inedita prospettiva sul suo lascito artistico attraverso creazioni contemporanee e approfondimenti grafici. Un evento imperdibile per appassionati e curiosi, che celebra il genio di Fattori in modo originale e coinvolgente.

