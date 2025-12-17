' Fattori fashion' nuova mostra al Museo della Grafica

Il Museo della Grafica di Pisa rende omaggio a Giovanni Fattori in occasione del bicentenario della sua nascita, con una mostra innovativa che unisce arte e moda. Fattori Fashion esplora il rapporto tra il celebre artista e il mondo del costume, offrendo un’inedita prospettiva sul suo lascito artistico attraverso creazioni contemporanee e approfondimenti grafici. Un evento imperdibile per appassionati e curiosi, che celebra il genio di Fattori in modo originale e coinvolgente.

Nell’anno delle celebrazioni del bicentenario della nascita di Giovanni Fattori (1825-1908), non poteva mancare un omaggio all’artista da parte del Museo della Grafica (Comune di Pisa, Università di Pisa) con la mostra Fattori Fashion. Acqueforti di Giovanni Fattori dal Museo della Grafica. Abiti. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

