Dietro le quinte de Il Paradiso delle Signore a Il Festival dello Spettacolo | ecco cosa si nasconde dietro lo schermo
Il Paradiso delle Signore racconta un'Italia e una Milano di altri tempi e lo fa ogni settimana, dal lunedì al venerdì su Rai1. Ma cosa si nasconde dietro questa "bella finzione"? Il produttore, la costumista e lo scenografo lo hanno svelato a Il Festival dello Spettacolo. Ecco la verità dietro le quinte!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Argomenti simili trattati di recente
