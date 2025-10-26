Dietro le quinte de Il Paradiso delle Signore a Il Festival dello Spettacolo | ecco cosa si nasconde dietro lo schermo

Comingsoon.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Paradiso delle Signore racconta un'Italia e una Milano di altri tempi e lo fa ogni settimana, dal lunedì al venerdì su Rai1. Ma cosa si nasconde dietro questa "bella finzione"? Il produttore, la costumista e lo scenografo lo hanno svelato a Il Festival dello Spettacolo. Ecco la verità dietro le quinte!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

