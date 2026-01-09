Morto un operaio a Padova schiacciato da una pressa durante manutenzione

Un operaio di 59 anni di Sant’Elena, Padova, è deceduto oggi pomeriggio mentre si trovava all’interno di una pressa durante un intervento di manutenzione. L’incidente è avvenuto nella zona industriale della città. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non è stato possibile salvare la vita dell’uomo. Le autorità stanno approfondendo le cause dell’incidente.

(Adnkronos) – Un operaio di 59 anni di Sant'Elena (Padova) è morto oggi pomeriggio, rimanendo schiacciato all'interno di una pressa mentre eseguiva dei lavori di manutenzione. Il mortale infortunio sul lavoro è occorso verso le ore 16.30 alla Sesa Spa (Società Estense Servizi Ambientali) di Ospedaletto Euganeo che gestisce la raccolta e il trattamento dei

