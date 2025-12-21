Spacca il naso all’amante e la porta a casa dalla moglie | Pensavo peggio Le due donne picchiate e stuprate davanti alla figlioletta

Picchiava e violentava la moglie e l’amante mentre in casa c’era la figlioletta di tre anni. Uno stato di soggiogamento e abuso che è durato settimane e che l’amante è riuscita a interrompere facendo il gesto antiviolenza, quello delle quattro dita che si chiudono sul palmo e sul pollice ripiegato, quando si trovava in macchina con l’uomo, la moglie e la bimba. La richiesta d’aiuto è stata colta al volo da una donna lì presente, che ha immediatamente chiamato i carabinieri e fatto arrestare il 37enne. La scoperta della moglie e la frase glaciale. I fatti sono avvenuti negli scorsi mesi a Ferno, nel Varesotto. 🔗 Leggi su Open.online

