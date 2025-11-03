Trambusto in centro | molesta passanti e poliziotti poi passa a insulti e sputi
Trambusto in via XX Settembre intorno alle ore 20 di domenica, un uomo di 39 anni originario del Pakistan è stato denunciato dalla polizia per resistenza a pubblico ufficiale, false attestazioni sulla propria identità, deturpamento e imbrattamento di cose altrui.Vede la polizia e reagisce maleGli.
