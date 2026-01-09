Sam Beukema, difensore dell’Inter, da oltre 20 giorni è alle prese con un trauma contusivo al piede, che lo tiene fuori dall’attività dalla finale di Supercoppa del Napoli contro il Bologna, disputata il 21 dicembre. La sua presenza in campo rimane incerta mentre il club monitora la situazione e valuta i tempi di recupero necessari.

Sam Beukema è fermo da prima della finale di Supercoppa del Napoli contro il Bologna, ovvero dal 21 dicembre, per un trauma contusivo al piede. Beukema ancora in dubbio per rientrare. Il difensore olandese non ha poi preso parte ai successivi match degli azzurri in campionato, contro Cremonese, Lazio ed Hellas Verona. Ed è ancora in dubbio, secondo quanto riportato stamani dal Corriere dello Sport, per la partita contro l’Inter di domenica sera. Sky Sport lo dà addirittura ancora tra gli indisponibili. Il Napoli lo ha pagato circa 30 milioni proprio dal Bologna, dove lo scorso anno vinse la Coppa Italia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Mistero Beukema, un trauma contusivo che dura da 20 giorni ed è ancora in dubbio per l’Inter

Leggi anche: Stop anche per Beukema: trauma contusivo, oggi non parteciperà agli allenamenti

Leggi anche: Napoli, che tegola per Conte! Si ferma quel difensore: trauma contusivo al piede. Le sue condizioni

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Napoli, trauma contusivo al piede per Beukema: il difensore salta l’allenamento - Non arrivano buone notizie per il Napoli di Antonio Conte in vista della finale di Supercoppa Italiana contro il Bologna, in programma per lunedì 22 dicembre. gianlucadimarzio.com

Beukema ko in allenamento con il Napoli: a rischio la finale di Supercoppa contro il Bologna - L’infortunio di Beukema complica ulteriormente la situazione per il Napoli, già alle prese con numerose assenze importanti. corrieredellosport.it