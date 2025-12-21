Stop anche per Beukema | trauma contusivo oggi non parteciperà agli allenamenti

Sam Beukema ha subito un trauma contusivo che potrebbe impedirgli di partecipare alla finale di Supercoppa contro il Bologna. La sua presenza in campo sarà valutata nelle prossime ore, ma al momento non è ancora certa. La squadra si prepara con attenzione in vista dell'importante appuntamento. Stop anche per Beukema, oggi non parteciperà agli allenamenti.

Sam Beukema ha riportato un trauma contusivo che probabilmente gli impedirà di essere a disposizione per la gara di domani, valida per la finale di Supercoppa contro il suo Bologna. Trattandosi di un evento traumatico e contusivo, è possibile che nel caso il giocatore recuperi per la sfida alla Cremonese di domenica prossima. Beukema, stop per trauma contusivo al piede: non si allenerà oggi. Questa la comunicazione interna dall' Ssc Napoli: «Sam Beukema non parteciperà alla seduta di allenamento di oggi per un trauma contusivo al piede riportato durante la sessione di ieri»

