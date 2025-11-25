Piedimonte Etneo chiusa la strada provinciale 68 fino al 23 aprile per i lavori sulla linea Circumetnea
A seguito della richiesta avanzata dalla Ferrovia Circumetnea, la Città metropolitana di Catania ha emanato un’ordinanza per la chiusura temporanea al transito veicolare e pedonale della strada provinciale 68, nel tratto ricadente nel comune di Piedimonte Etneo.La chiusura, che sarà in vigore. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
