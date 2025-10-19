La ‘città dei 15 minuti’ Primo cantiere alla Rosta
Da domani prende il via il primo cantiere del progetto “ Città dei 15 minuti ”. Il quartiere Rosta Nuova sarà il primo a sperimentare il nuovo modello urbano che punta a una città più vivibile, accessibile e sostenibile, dove i servizi essenziali siano raggiungibili a piedi o in bici in meno di un quarto d’ora. L’intervento, dal valore complessivo di mezzo milione di euro, finanziato interamente dal Comune, prevede la creazione di due isole ambientali, la prima tra le vie Poli e Lusenti e la seconda in via Wybicki, con traffico limitato a 30 kmh per favorire la sicurezza e incentivare l’uso della bici e spostamenti a piedi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
