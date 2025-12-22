Un passato da buon attaccante con numeri non fenomenali. E anche di un giocatore alle prese da un paio di stagioni con qualche problema fisico di troppo che ha reso difficile il decollo in Premier League. Ma anche scintille di un talento che gli ha consentito di arrivare alla maglia della nazionale tedesca (14 gol in una trentina di presenze), facendosi largo nel panorama internazionale e toccando il meglio della sua carriera con il Borussia Dortmund. Niclas Fullkrug è l’attaccante scelto dal Milan per aiutare Max Allegri nel momento centrale di una stagione che ha detto due cose: la prima è che i rossoneri sono pienamente in linea con i progetti aziendali di ritorno in Champions League tanto da aver accarezzato per qualche settimana anche la vetta della classifica e la seconda è che c’è bisogno di rimpolpare una rosa che in estate è stata lasciata volutamente scarna. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Fullkrug è la risposta del Milan ai problemi di Allegri (ma non basta)

Leggi anche: Allegri: "La vittoria nel derby? Meravigliosa, ma ora basta... Lazio solida nonostante i problemi"

Leggi anche: Le mosse per rinforzare il Diavolo. Milan, la rosa ristretta non basta più. Con Gimenez ai box, subito Fullkrug. Thiago Silva più di una suggestione

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Fullkrug è la risposta del Milan ai problemi di Allegri (ma non basta) - Arriva Fullkrug con formula di prestito low cost come troppe volte in passato nelle decisioni di mercato dei rossoneri Il Milan ... panorama.it