Mercato Juventus non solo Chiesa | Ottolini valuta altri profili per il vice-Yildiz Ecco i nomi più interessanti in orbita bianconera

Il mercato della Juventus si concentra anche sulla ricerca di un vice-Yildiz, oltre a Chiesa. Ottolini sta valutando diverse opzioni e considera alcuni profili provenienti dalla Premier League. Di seguito, i nomi più interessanti in orbita bianconera, utili a rafforzare la rosa e a garantire alternative valide in vista della stagione.

Mercato Juventus, Ottolini valuta le alternative a Chiesa, tre nomi dalla Premier per il vice-Yildiz. La caccia al rinforzo ideale per completare e perfezionare il reparto offensivo della Juventus non si ferma al solo nome, seppur suggestivo e romantico, di Federico Chiesa. La dirigenza bianconera è perfettamente consapevole che, per competere ad alti livelli su tutti i fronti aperti, serve colmare urgentemente la lacuna tecnica del vice-Yildiz, individuando un profilo capace di garantire strappi, imprevedibilità e qualità superiore quando il talento turco necessita di riposo. Secondo quanto riportato dettagliatamente da La Gazzetta dello Sport, il ds Ottolini non vuole farsi trovare impreparato in caso di complicazioni e sta monitorando con estrema attenzione altri 3 giocatori provenienti dai campionati inglesi per coprire quella porzione di campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

