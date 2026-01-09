MeloniPd | vuole solo sopravviverel’Italia reale non le interessa

In questi giorni, l'attenzione pubblica si concentra sulle dichiarazioni politiche di Meloni e del PD. Tuttavia, molte questioni importanti, come la sanità e la povertà, sembrano passare in secondo piano. La realtà dell’Italia, con le sue sfide quotidiane, merita un’attenzione concreta e senza inganni, per affrontare le vere esigenze dei cittadini e garantire un futuro più stabile.

Roma, 9 gen. (askanews) – “Due ore e mezza davanti alla stampa e non abbiamo mai sentito la parola “sanità”, nemmeno per una delle tante promesse impossibili, nemmeno se nel 50 per cento dei comuni con meno di 5 mila abitanti manca il medico condotto; non abbiamo mai sentito la parola “povertà”, nemmeno di fronte alla fila di 400 metri a Natale per la mensa dei poveri a Milano. Il paese reale non interessa alla premier Meloni”. Lo dichiarano i presidenti dei gruppi parlamentari del Pd di Camera e Senato Chiara Braga e Francesco Boccia e il capo delegazione dem a Bruxelles Nicola Zingaretti. “Sul caro vita – sottolineano i capigruppo Pd- la Presidente del Consiglio arriva a negare l’evidenza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

