Meloni | Su Trentini non ci fermeremo finchè non riabbracerà la madre

Da ilfoglio.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la conferenza stampa di inizio anno, si è parlato della situazione di Alberto Trentini, detenuto in Venezuela. Giorgia Meloni ha affermato che il governo continuerà a lavorare senza sosta fino a quando Trentini potrà riabbracciare la madre. La dichiarazione sottolinea l’impegno delle autorità italiane nel seguire da vicino il caso e nel cercare una soluzione positiva.

La conferenza stampa di inizio anno si apre con una domanda sulla liberazione di Alberto Trentini, detenuto in Venezuela. "Il governo – dice la premier Giorgia Meloni - si occupa d. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

meloni su trentini non ci fermeremo finch232 non riabbracer224 la madre

© Ilfoglio.it - Meloni: “Su Trentini non ci fermeremo finchè non riabbracerà la madre”

Leggi anche: Meloni: “Liberazione di Trentini? Sono fiduciosa. Al lavoro finché sua madre potrà riabbracciare suo figlio”

Leggi anche: De Palma (Fiom): “Meloni apra le porte di Palazzo Chigi. Non ci fermeremo fino a quando non ci daranno il lavoro”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Alberto Trentini arrestato in Venezuela, Meloni chiama la mamma: «Il mio impegno per un esito positivo, seguiamo ogni strada» - La premier Giorgia Meloni ha telefonato oggi alla mamma di Alberto Trentini, il cittadino italiano detenuto in Venezuela. roma.corriere.it

Trentini, Giorgia Meloni chiama la mamma di Alberto: massimo impegno, attraverso tutte le strade praticabili, per un esito positivo - Per Alberto Trentini, dopo la visita del Capo missione italiano a Caracas, la conferma che il governo segue la sua vicenda con il suo massimo impegno arriva con una telefonata. ilgazzettino.it

Meloni chiama la madre di Trentini: “Impegno massimo del governo per liberarlo dal carcere venezuelano” - Armanda Colusso, madre di Alberto Trentini, ha ricevuto la telefonata della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha assicurato l’impegno di Palazzo Chigi e delle istituzioni italiane per ... ilfattoquotidiano.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.