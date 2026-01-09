Meloni | Su Trentini non ci fermeremo finchè non riabbracerà la madre

Durante la conferenza stampa di inizio anno, si è parlato della situazione di Alberto Trentini, detenuto in Venezuela. Giorgia Meloni ha affermato che il governo continuerà a lavorare senza sosta fino a quando Trentini potrà riabbracciare la madre. La dichiarazione sottolinea l’impegno delle autorità italiane nel seguire da vicino il caso e nel cercare una soluzione positiva.

