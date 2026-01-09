Meloni | Su Trentini non ci fermeremo finchè non riabbracerà la madre
Durante la conferenza stampa di inizio anno, si è parlato della situazione di Alberto Trentini, detenuto in Venezuela. Giorgia Meloni ha affermato che il governo continuerà a lavorare senza sosta fino a quando Trentini potrà riabbracciare la madre. La dichiarazione sottolinea l’impegno delle autorità italiane nel seguire da vicino il caso e nel cercare una soluzione positiva.
La conferenza stampa di inizio anno si apre con una domanda sulla liberazione di Alberto Trentini, detenuto in Venezuela. "Il governo – dice la premier Giorgia Meloni - si occupa d. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Meloni: “Liberazione di Trentini? Sono fiduciosa. Al lavoro finché sua madre potrà riabbracciare suo figlio”
Leggi anche: De Palma (Fiom): “Meloni apra le porte di Palazzo Chigi. Non ci fermeremo fino a quando non ci daranno il lavoro”
Alberto Trentini arrestato in Venezuela, Meloni chiama la mamma: «Il mio impegno per un esito positivo, seguiamo ogni strada» - La premier Giorgia Meloni ha telefonato oggi alla mamma di Alberto Trentini, il cittadino italiano detenuto in Venezuela. roma.corriere.it
Trentini, Giorgia Meloni chiama la mamma di Alberto: massimo impegno, attraverso tutte le strade praticabili, per un esito positivo - Per Alberto Trentini, dopo la visita del Capo missione italiano a Caracas, la conferma che il governo segue la sua vicenda con il suo massimo impegno arriva con una telefonata. ilgazzettino.it
Meloni chiama la madre di Trentini: “Impegno massimo del governo per liberarlo dal carcere venezuelano” - Armanda Colusso, madre di Alberto Trentini, ha ricevuto la telefonata della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha assicurato l’impegno di Palazzo Chigi e delle istituzioni italiane per ... ilfattoquotidiano.it
Meloni: “Groenlandia Non credo a ipotesi militare” La premier esclude l'invio di militari italiani in Ucraina e promette: "Su Trentini ci fermeremo solo quando riabbraccerà sua madre"... - facebook.com facebook
Il Venezuela annuncia la liberazione dei detenuti stranieri: c’è speranza per Alberto Trentini, Meloni al lavoro x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.