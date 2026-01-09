Meloni | Liberazione di Trentini? Sono fiduciosa Al lavoro finché sua madre potrà riabbracciare suo figlio
Il governo italiano monitora con attenzione la vicenda dei Trentini da oltre 400 giorni, impegnandosi quotidianamente per trovare una soluzione. Meloni esprime fiducia nella possibilità di una liberazione, sottolineando l’importanza di permettere ai familiari di riabbracciare i propri cari. La vicenda resta una priorità, e l’impegno resta costante fino a quando ogni famiglia potrà ritrovare i propri affetti.
“Il governo italiano si occupa della vicenda Trentini quotidianamente da 400 giorni, e come sappiamo non e’ l’unico. Lo abbiamo fatto e lo continuiamo a fare mobilitando tutti i canali, politici, diplomatici e di intelligence e non smetteremo fino a quando la signora Armanda non potrà riabbracciare suo figlio”. Cosi’ la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella tradizionale conferenza stampa di fine anno. “È molto doloroso non potere riuscire a dare risposte nei tempi che vorrei”. “Saluto con gioia la liberazione degli altri italiani, io sono fiduciosa, voglio dire che il segnale dato dalla presidente venezuelana e’ nel senso della pacificazione e lo cogliamo e penso anche che possa rappresentare un elemento molto importante nella relazione tra l’Italia e il Venezuela”, afferma inoltre la premier parlando del caso Trentini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
