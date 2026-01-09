Meloni oggi la conferenza stampa di inizio 2026 – Diretta
Il 9 gennaio 2026, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni tiene una conferenza stampa nell'Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati. L'evento rappresenta un momento importante per fare il punto sulle tematiche politiche e istituzionali in corso, offrendo chiarimenti e aggiornamenti sui principali sviluppi dell'attività governativa all'inizio di questo nuovo anno.
(Adnkronos) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni tiene oggi 9 gennaio 2026 la conferenza stampa nell'Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati. Nell'appuntamento, organizzato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l'Associazione della Stampa Parlamentare, la premier risponderà ad una lunga serie di domande – dovrebbero essere 40 – che toccheranno tutti . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Leggi anche: La conferenza stampa di inizio anno di Giorgia Meloni. Segui la diretta
Leggi anche: Manovra, la conferenza stampa di Giorgia Meloni dopo il Consiglio dei ministri: la diretta
Conferenza stampa Meloni - Venerdì alle 11 diretta webtv; Meloni oggi in conferenza stampa, focus su crisi internazionali; Conferenza stampa del Presidente Meloni; Meloni riappare il 9 gennaio. Poi la legge elettorale.
Giorgia Meloni, la conferenza stampa di fine anno in diretta: Trump, minacce alla Groenlandia, referendum Giustizia al centro - In diretta la conferenza stampa di fine anno di Giorgia Meloni dalle ore 11 dall'Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei deputati: Trump, Venezuela ... fanpage.it
Meloni oggi a tutto campo alla conferenza stampa di inizio anno: crisi internazionali in pole - La leader di Fdi alla vigilia si è preparata ad affrontare le 40 domande (l’anno scorso rispose per due ore e mezza), in cui con ogni probabilità si spazierà dal blitz di Donald Trump in Venezuela all ... msn.com
Giorgia Meloni conferenza stampa inizio anno 2026/ Diretta video streaming: Venezuela, Ucraina e Mercosur - Giorgia Meloni, dretta video streaming della conferenza stampa oggi 9 gennaio 2026: i temi in agenda, da Trump a Venezuela e Ucraina ... ilsussidiario.net
Operazione Usa in Venezuela, l’arresto di Maduro: la conferenza stampa di Trump
Giorgia Meloni e il centrodestra hanno preso voti promettendo il taglio delle accise sui carburanti. Era uno degli slogan più ripetuti, più facili, più spendibili in campagna elettorale. Oggi succede l’esatto contrario. Con le decisioni inserite in Manovra, il gasolio a - facebook.com facebook
Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha partecipato oggi a Parigi a una riunione della Coalizione dei Volenterosi, nel quadro delle iniziative negoziali per una pace giusta e duratura in Ucraina. L’incontro, costruttivo e concreto, che ha permesso di confe x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.