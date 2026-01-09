Medicina semestre filtro | a Pisa entrano in 468 di cui 197 con riserva

Il 8 gennaio è stata pubblicata la graduatoria nazionale che ha determinato l’ammissione a Medicina, Odontoiatria e Veterinaria all’Università di Pisa. Sono 468 gli studenti ammessi, di cui 197 con riserva. Questa graduatoria rappresenta un passaggio importante per i candidati e riflette l’accesso ai corsi di laurea in ambito sanitario presso l’ateneo pisano.

Semestre filtro, al via all’università di Pisa i corsi di recupero per Medicina - Unipi apre anche a chi ha zero crediti: una scelta che va oltre quanto previsto dal Mur, inizio lezioni il 19 gennaio ... ilsole24ore.com

Accesso a Medicina, pubblicare le graduatorie del semestre filtro: regole e numeri - Pubblicate su Universitaly le graduatorie di Medicina: 22. doctor33.it

Sono state annunciate le graduatorie del “semestre filtro” delle università di medicina x.com

Il semestre filtro di Medicina: a Messina 728 idonei, 142 già “promossi” https://gazzettadelsud.it/p=2153923 - facebook.com facebook

