Medicina semestre filtro | a Pisa entrano in 468 di cui 197 con riserva
Il 8 gennaio è stata pubblicata la graduatoria nazionale che ha determinato l’ammissione a Medicina, Odontoiatria e Veterinaria all’Università di Pisa. Sono 468 gli studenti ammessi, di cui 197 con riserva. Questa graduatoria rappresenta un passaggio importante per i candidati e riflette l’accesso ai corsi di laurea in ambito sanitario presso l’ateneo pisano.
Sono 468 le studentesse e gli studenti ammessi all’Università di Pisa nei corsi di laurea in Medicina, Odontoiatria e Veterinaria dopo la pubblicazione, l’8 gennaio, della graduatoria nazionale. Di questi, 197 entrano con riserva, per non aver superato tutti e tre gli esami del semestre filtro. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
