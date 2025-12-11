Semestre filtro a Medicina segnalazioni di irregolarità a Fanpageit | Studenti con telefono e test copiati

Fanpage.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Segnalazioni di irregolarità al secondo appello della prova del semestre filtro di Medicina sono state inviate a Fanpage.it. Gli studenti denunciano comportamenti sospetti, tra cui l’uso di telefoni e la copiatura dei test, oltre a presunte condotte non conformi durante l’esame come il professore che rispondeva alle domande di un alunno e gli consentiva di cambiare posto.

Le segnalazioni arrivate a Fanpage.it sulle presunte irregolarità al secondo appello della prova del semestre filtro di Medicina: "In aula il professore rispondeva alle domande di un alunno e gli permetteva di cambiare di posto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

semestre filtro medicina segnalazioniSemestre filtro a Medicina, segnalazioni di irregolarità a Fanpage.it: “Studenti con telefono e test copiati” - it sulle presunte irregolarità al secondo appello della prova del semestre filtro di Medicina: "In aula il professore ... Da fanpage.it

semestre filtro medicina segnalazioniSecondo appello del semestre filtro peggio del primo: bocciati, proteste e sospetti di irregolarità. Cosa sta succedendo davvero nei test di Medicina - Quel giorno in cui, dopo settimane di ansia e libri aperti fino a notte, gli studenti avrebbero avuto una possibili ... Si legge su alphabetcity.it