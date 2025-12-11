Semestre filtro a Medicina segnalazioni di irregolarità a Fanpageit | Studenti con telefono e test copiati

Segnalazioni di irregolarità al secondo appello della prova del semestre filtro di Medicina sono state inviate a Fanpage.it. Gli studenti denunciano comportamenti sospetti, tra cui l’uso di telefoni e la copiatura dei test, oltre a presunte condotte non conformi durante l’esame come il professore che rispondeva alle domande di un alunno e gli consentiva di cambiare posto.

