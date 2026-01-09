Medicina 1.369 ammessi in Toscana dopo il semestre aperto | corsi di recupero e nuove finestre di accesso

A seguito della pubblicazione della graduatoria nazionale del Ministero, in Toscana sono stati ammessi 1.369 studenti ai corsi di Medicina, Chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria. Questa cifra comprende coloro che hanno superato il semestre aperto e le nuove finestre di accesso, offrendo opportunità di recupero e inserimento a studenti interessati a proseguire il percorso formativo nel settore sanitario.

Firenze, 9 gennaio 2026 – Sono 1.369 gli studenti ammessi complessivamente ai corsi di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria negli atenei toscani dopo la pubblicazione della graduatoria nazionale del Ministero al termine del semestre aperto. Un accesso che, per una quota consistente di studenti, avviene con riserva e con l’obbligo di frequentare corsi di recupero per colmare i debiti formativi. L’Ateneo di Firenze. Sono 596 le studentesse e gli studenti ammessi ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria dell’Ateneo fiorentino dopo la pubblicazione della graduatoria nazionale da parte del Ministero (563 a Medicina e 33 a Odontoiatria): 486 avevano sostenuto gli esami a Firenze, 110 provengono da altri atenei. 🔗 Leggi su Lanazione.it

