Accesso libero in Medicina | pubblicate le linee guida del ' semestre aperto'
Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha ufficializzato le nuove linee guida per l'accesso libero a Medicina, Odontoiatria e Veterinaria a partire dall'anno accademico 202526. Cambia tutto: non più test d'ingresso, ma un primo semestre aperto seguito da esami che determineranno la graduatoria nazionale. Questa riforma mira a creare un percorso più equo e omogeneo per tutti gli atenei.Le nuove regole del Semestre apertoLe linee guida del MUR segnano una svolta storica, archiviando definitivamente i tradizionali test d'ingresso per i corsi di laurea in Medicina, Odontoiatria e Veterinaria. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
News recenti che potrebbero piacerti
Ulss Dolomiti: vaccini antinfluenzali con accesso libero dal 21 ottobre a Cortina, Agordo, San Vito e Alpago per gli assistiti del medico di continuità. - facebook.com Vai su Facebook
Accesso libero a Medicina: dal 30 ottobre iscrizioni al primo appello del 20 novembre. Ecco come funziona. Le linee guida MUR - Sono state pubblicate dal Ministero dell’Università e della Ricerca le Linee guida per gli esami del Semestre aperto, che nel nuovo anno accademico 2025/26 sostituiscono i test d’ingresso per l’access ... Riporta orizzontescuola.it
ACCESSO A MEDICINA/ Libero o programmato, tocca alla politica rispondere alla carenza di medici - Fa discutere la proposta approvata dal comitato ristretto della Commissione Istruzione del Senato di riforma dell’accesso alla facoltà di medicina Ha suscitato vivaci e contrastanti reazioni la ... Secondo ilsussidiario.net
L'accesso libero a Medicina non piace a nessuno (così come è stato pensato) - Dalle audizioni in Commissione Cultura nell’ambito dell’esame della proposta di legge delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea in medicina ... Secondo huffingtonpost.it