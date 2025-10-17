Accesso libero in Medicina | pubblicate le linee guida del ' semestre aperto'

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha ufficializzato le nuove linee guida per l'accesso libero a Medicina, Odontoiatria e Veterinaria a partire dall'anno accademico 202526. Cambia tutto: non più test d'ingresso, ma un primo semestre aperto seguito da esami che determineranno la graduatoria nazionale. Questa riforma mira a creare un percorso più equo e omogeneo per tutti gli atenei.Le nuove regole del Semestre apertoLe linee guida del MUR segnano una svolta storica, archiviando definitivamente i tradizionali test d'ingresso per i corsi di laurea in Medicina, Odontoiatria e Veterinaria. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

