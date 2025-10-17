Accesso libero in Medicina | pubblicate le linee guida del ' semestre aperto'

Scuolalink.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha ufficializzato le nuove linee guida per l'accesso libero a Medicina, Odontoiatria e Veterinaria a partire dall'anno accademico 202526. Cambia tutto: non più test d'ingresso, ma un primo semestre aperto seguito da esami che determineranno la graduatoria nazionale. Questa riforma mira a creare un percorso più equo e omogeneo per tutti gli atenei.Le nuove regole del Semestre apertoLe linee guida del MUR segnano una svolta storica, archiviando definitivamente i tradizionali test d'ingresso per i corsi di laurea in Medicina, Odontoiatria e Veterinaria. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

accesso libero in medicina pubblicate le linee guida del semestre aperto

© Scuolalink.it - Accesso libero in Medicina: pubblicate le linee guida del 'semestre aperto'

News recenti che potrebbero piacerti

Accesso libero a Medicina: dal 30 ottobre iscrizioni al primo appello del 20 novembre. Ecco come funziona. Le linee guida MUR - Sono state pubblicate dal Ministero dell’Università e della Ricerca le Linee guida per gli esami del Semestre aperto, che nel nuovo anno accademico 2025/26 sostituiscono i test d’ingresso per l’access ... Riporta orizzontescuola.it

ACCESSO A MEDICINA/ Libero o programmato, tocca alla politica rispondere alla carenza di medici - Fa discutere la proposta approvata dal comitato ristretto della Commissione Istruzione del Senato di riforma dell’accesso alla facoltà di medicina Ha suscitato vivaci e contrastanti reazioni la ... Secondo ilsussidiario.net

L'accesso libero a Medicina non piace a nessuno (così come è stato pensato) - Dalle audizioni in Commissione Cultura nell’ambito dell’esame della proposta di legge delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea in medicina ... Secondo huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Accesso Libero Medicina Pubblicate