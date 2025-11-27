Maxi sequestro in porto | 10 tonnellate di miscela nascondevano reagente per eroina e cocaina

Maxi sequestro nel porto di Genova, dove l'Agenzia delle dogane e la guardia di finanza hanno sequestrato oltre 10 tonnellate di un prodotto chimico industriale che - al suo interno - celava 700 kg di permanganato di potassio. Si tratta di una sostanza comunemente utilizzata dalle organizzazioni. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Maxi sequestro in porto: 10 tonnellate di miscela nascondevano reagente per eroina e cocaina

