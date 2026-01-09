Matteo Ridolfi papabile per il dopo Sciurpa.

Matteo Ridolfi è tra i nomi considerati come possibile successore di Stefano Sciurpa alla guida di Atc Mobilità e Parcheggi. Con la conclusione dell’incarico di Sciurpa, si apre un confronto sulle future figure di leadership, in un contesto in cui le decisioni per il settore della mobilità sono di particolare importanza per la città. La scelta del nuovo presidente sarà valutata attentamente nelle prossime settimane.

Il dopo Sciurpa sta già prendendo forma. Dopo la conclusione del mandato al vertice di Atc Mobilità e Parcheggi dell’ingegner Stefano Sciurpa si è ufficialmente aperto il “toto“ successore. Il nome che da qualche giorno sta circolando con maggior insistenza è quello dell’avvocato Matteo Ridolfi anche se per l’ufficialità della nomina si dovrà attendere ancora qualche giorno. Ridolfi, avvocato del foro spezzino, ha ricoperto in passato il ruolo di consigliere comunale a Castelnuovo Magra ed è stato anche candidato alle amministrative sostenuto da una lista di centro destra. Oltre che per la sua professione forense Matteo Ridolfi è conosciuto e molto apprezzato nel ruolo di attore della storica Compagnia degli Evasi di Castelnuovo Magra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

