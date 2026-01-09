Mattarella | Giustizia per quanto accaduto

Il presidente Mattarella ha espresso la sua vicinanza alle vittime e ai loro familiari dopo la tragedia recente. In un breve intervento, ha sottolineato l’importanza di ottenere giustizia e di mantenere alta l’attenzione sulla solidarietà verso chi sta affrontando momenti difficili. Le sue parole riflettono un impegno costante nel ricordare le vittime e sostenere coloro che stanno lottando per il recupero.

Tempo di lettura: < 1 minuto " La cerimonia di oggi per l'immane tragedia che si è consumata impone poche parole: angoscia nel ricordo delle vittime, piena solidarietà verso i loro familiari, affettuosa e costante vicinanza ai giovani che in ospedale lottano per riprendersi le proprie vite, giustizia per quanto accaduto". Lo ha scritto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel libro delle condoglianze, al termine della cerimonia di commemorazione delle vittime del Constellation, svoltasi oggi a Martigny.

Ricordare e inchinarsi alla memoria di Piersanti Mattarella pretende per chiunque abbia responsabilità istituzionali o amministrative di essere degni della sua rettitudine morale e della sua incrollabile fedeltà ai valori di legalità e giustizia. Questo significa, anc x.com

