Autista ucciso a Rieti colpito da un mattone il cordoglio della Pieffe 2.015 | Quanto accaduto è quanto di più lontano dai valori promossi dallo sport

Una tragedia che ha sconvolto il mondo del basket e dello sport. Arriva anche dalla Pallacanestro Forlì 2.015 il cordoglio per la morte di Raffaele Marianella, il 65enne morto a seguito di un agguato teso al bus dei tifosi di Pistoia dopo il match contro Rieti. Un mattone ha sfondato il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Raffaele Marianella, l'autista ucciso dopo l'assalto al pullman che traportava 45 tifosi del Pistoia Basket, aveva 65 anni ed era prossimo alla pensione. Nato a Roma, da tempo si era trasferito a Firenze dove aveva a lungo lavorato per la Giotto bus per poi pren

Autista ucciso, era l'ultimo viaggio prima della pensione. Meloni: "Folle atto di violenza"

"Abbiamo visto scene strazianti": i tifosi di Pistoia e la notte di terrore per l'autista del bus ucciso - Agguato ai tifosi toscani da parte di un presunto gruppo di supporter reatini dopo la sfida in casa della stessa Rieti: la Baraonda Biancorossa, il gruppo dei sostenitori che segue sempre l'Estra in t

Autista ucciso a Rieti, s'indaga su ultras di estrema destra: nelle chat l'organizzazione dell'assalto al pullman - Inoltre i sospettati dell'assalto di domenica 19 ottobre al pullman in cui è morto l'autista Raffaele

Autista ucciso a Rieti, sgomento e rabbia a Firenze e in Toscana - Federica Marianella su Instagram ha salutato così suo padre, Raffaele, ucciso ieri nel rietino nell'assalto al bus dei tifosi della Pistoia Basket 2000 su cu