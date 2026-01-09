Materiali di scarto e sentimenti nascosti in mostra le opere di Raoul Beltrame

Viene inaugurata a Ferrara la mostra '(o)scuri' di Raoul Beltrame, che propone un percorso tra materiali di scarto e emozioni nascoste. L’esposizione, allestita presso l’Hotel Annunziata in Piazza Repubblica 5, resterà aperta fino al 1 marzo 2026, con ingresso gratuito. L’evento, realizzato in collaborazione con Paolo Pallara, invita i visitatori a riflettere sul valore del recupero e sulla dimensione emotiva dell’arte.

Quando i rifiuti diventano arte. Sabato 10 alle 18 si inaugura, presso Hotel Annunziata a Ferrara in Piazza Repubblica 5, la mostra ‘(o)scuri’ di Raoul Beltrame, organizzata in collaborazione con Paolo Pallara, sarà visitabile tutti i giorni fino al 1 marzo 2026 e sarà a ingresso libero. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

