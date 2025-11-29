A Paganica in mostra le opere e i diari di Antonio Bernardini
A Roma, lo spazio Treccani Arte nel Palazzo Mattei di Paganica fino al 12 dicembre presenta la mostra "Antonio Bernardini: la scoperta di un artista", curata da Francesco Picca, direttore del Museo Civico di Barletta, che permette di riportare alla luce l'opera di un intellettuale e i suoi inediti diari personali, offrendo al pubblico una visione autentica e profonda del suo rapporto con l'arte ed il suo tempo, a 35 anni dalla scomparsa. L'esposizione avrà una seconda edizione in Puglia, a Barletta, a Palazzo San Domenico, il prossimo anno, dal 24 gennaio al 27 febbraio. Artista instancabile e direttore del barlettano Museo Civico e Pinacoteca “Giuseppe De Nittis”, l'esposizione include circa trenta opere tra dipinti a olio, disegni, grafiche, fotografie, lettere personali e manoscritti e ripercorre l'evoluzione artistica di Bernardini attraverso un percorso cronologico. 🔗 Leggi su Iltempo.it
