Dragusin torna in Serie A? Il difensore ex Juve può partire a gennaio dal Tottenham | piace a diversi club italiani Parla l’agente
Dragusin al centro delle manovre di mercato per il 2026. L’agente non esclude la partenza dal Tottenham: diversi club italiani su di lui. Il futuro di Radu Dragusin potrebbe tingersi nuovamente di tricolore nel 2026. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, la situazione del difensore rumeno al Tottenham è in una fase di profonda riflessione. Nonostante gli Spurs abbiano inizialmente manifestato la volontà di non cedere il calciatore, le scarse opportunità concesse da Postecoglou e alcuni problemi fisici potrebbero spingere verso un addio già a gennaio. L’agente del giocatore ha alimentato i dubbi sul futuro del suo assistito, confermando che il difensore ha bisogno di giocare con regolarità per non perdere il ritmo internazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Dragusin lascia il Tottenham e torna in Serie A: svelate le tre pretendenti; Dragusin torna in serie A? Con Paratici anche la Fiorentina potrebbe pensarci; Dragusin torna un’idea per la Juventus: possibile affondo solo in caso di cessione; Dragusin verso il ritorno in Italia, la Roma tra le squadre interessate.
