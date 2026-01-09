Marta Lombardini entra nell' MTA Pro Team L' atleta si allenerà a Jesi | Qui per trovare gli stimoli migliori

Marta Lombardini, 22 anni, si unisce all’MTA Pro Team e si allenerà a Jesi sotto la guida dei coaches Alice Savoretti, Massimiliano Albarella e Paolo Ticà, insieme al preparatore Riccardo Tiranti. L’atleta ha scelto questa sede per trovare gli stimoli necessari a migliorare le proprie performance e sviluppare al meglio il proprio potenziale.

JESI - Marta Lombardini, 22 anni, arriva a Jesi, alla corte del “MTA Pro Team” dei coaches Alice Savoretti, Massimiliano Albarella e Paolo Ticà, seguita fisicamente dal preparatore Riccardo Tiranti. Un arrivo che alza il livello tecnico del team leoncello (che ha in Jennifer Ruggeri - 313 WTA- la. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Leggi anche: Qui Jesi. "Trovare certezze per non disunirsi» Leggi anche: La Pro Loco San Giuseppe Vesuviano entra ufficialmente nell’EPLI Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Tennis, Marta Lombardini entra nel roster dell’MTAProTeam Jesi; Sesto anno in Serie A2 di tennis e il Monza Open nel tour ATP: Il V-Team continua a crescere. Tennis, Marta Lombardini entra nel roster dell’MTAProTeam Jesi - Come sottolineato sui social la riminese Marta Lombardini (954 WTA) entra a far parte ... corriereromagna.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.