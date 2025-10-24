Domenica 26 Virtus Imola al PalaTriccoli, mercoledì 29 trasferta toscana a Piombino, domenica 2 novembre inedito derby casalingo con la Loreto Pesaro (sono lontani i tempi del derby ‘vero’ in serie A, uno anche in A1, con la storica Vuelle, chiamala se vuoi Scavolini). Tre avversarie che finora hanno messo insieme una vittoria a testa in campionato. A fare la radiografia dello stato di forma della squadra è il coach marcello Ghizzinardi: la squadra è "in emergenza rotazioni come dal precampionato, visto il perdurare dell’assenza di Toniato – spiega il coach –, ci aspettano tre partite in sette giorni, dobbiamo assolutamente trovare energie fresche. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Qui Jesi. "Trovare certezze per non disunirsi»