Si strappa il braccialetto elettronico e viola il divieto di avvicinamento dalla casa familiare

CERTALDO – : va in carcere. I militari della stazione dei carabinieri di Certaldo hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del tribunale di Firenze, su richiesta della procura, nei confronti di una persona gia? sottoposta alla misura dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai propri familiari. Secondo quanto ricostruito nel provvedimento cautelare, la persona indagata – gia? denunciata dai familiari nel mese di agosto per presunti episodi di maltrattamenti e condotte aggressive culminati l’8 agosto con il lancio di alcune bottiglie di vetro verso la loro abitazione – si sarebbe recata nell’abitazione familiare dopo aver rimosso il dispositivo elettronico di controllo, suonando ripetutamente al citofono. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it