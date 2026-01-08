Tevere Ecoitaliasolidale | Dopo le forti piogge l’emergenza è sotto gli occhi di tutti

Le recenti forti piogge nel bacino del Tevere hanno evidenziato nuovamente le criticità già segnalate da Ecoitaliasolidale. La situazione di emergenza, visibile a tutti, richiede un confronto serio e interventi concreti per affrontare le problematiche legate alla gestione delle risorse idriche e alla tutela del territorio.

