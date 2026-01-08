Tevere Ecoitaliasolidale | Dopo le forti piogge l’emergenza è sotto gli occhi di tutti
Le recenti forti piogge nel bacino del Tevere hanno evidenziato nuovamente le criticità già segnalate da Ecoitaliasolidale. La situazione di emergenza, visibile a tutti, richiede un confronto serio e interventi concreti per affrontare le problematiche legate alla gestione delle risorse idriche e alla tutela del territorio.
Roma, 8 gennaio 2026 – Le intense precipitazioni che hanno interessato in questi giorni il bacino del Tevere hanno riportato drammaticamente alla luce una situazione che Ecoitaliasolidale denuncia da anni. Insieme all’acqua, l’Aniene ha trasportato nel Tevere una grande quantità di rifiuti, dai copertoni d’auto alle carcasse di elettrodomestici, fino ad altri rifiuti ingombranti, spesso presenti a ridosso di insediamenti abusivi lungo le sponde. Il maltempo ha messo in evidenza una realtà che, in assenza di interventi strutturali, è destinata ad aggravarsi con conseguenze dirette sull’ambiente e sulla salute. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
