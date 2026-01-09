Maldive | introdotto il primo divieto generazionale di fumo al mondo

Le Maldive hanno introdotto il primo divieto generazionale di fumo al mondo, segnando un intervento innovativo nelle politiche di salute pubblica. Questa misura mira a ridurre il consumo di tabacco tra le nuove generazioni, promuovendo uno stile di vita più sano e prevenendo le dipendenze future. Si tratta di un passo significativo che potrebbe influenzare altre nazioni ad adottare politiche simili.

Maldive smoke-free, scatta il primo divieto generazionale al mondo: stop a sigarette per i nati dopo il 2007 - Alle Maldive è ufficialmente entrata in vigore una misura storica: il divieto di fumo e acquisto di tabacco per chi è nato dopo il 1° gennaio 2007. greenme.it

Primo divieto "generazionale" al mondo sul tabacco, alle Maldive stop all'acquisto ai nati dopo il 2007

