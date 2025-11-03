Divieto di fumo generazionale alle Maldive | il primo Paese al mondo vieta il tabacco ai nati dopo il 2007

Le Maldive hanno introdotto il primo divieto generazionale di fumo a livello mondiale, entrando in vigore il primo novembre 2025. La misura, applicabile a chiunque sia nato dopo il gennaio 2007, rende illegale l'acquisto, il consumo e la vendita di tabacco per le generazioni classe '07 in poi, segnando "una pietra miliare storica negli sforzi della nazione per proteggere la salute pubblica e promuovere una generazione libera dal tabacco", secondo il comunicato del Ministero della Salute locale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

